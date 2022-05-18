Элитный автомобиль марки Bentley попал в аварию в Алматы

Как рассказали участники аварии, водитель кроссовера Infinity в один момент резко стал перестраиваться, «играя в шашки» (то есть проезжая между автомобилями, двигающимися по разным рядам). Одно из перестроений в крайний левый ряд привело к аварии.

Управлявший автомобилем не учел, что находившиеся перед ним машины в этом ряду стоят в пробке.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, не успев затормозить, водитель кроссовера врезался в стоявший перед ним Bentley, который, в свою очередь, по инерции въехал в автомобиль Subaru.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, жертв и пострадавших в данной аварии нет.