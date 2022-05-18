19:40 18.05.2022
Элитный автомобиль марки Bentley попал в аварию в Алматы
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали по проспекту Аль-Фараби после развязки с проспектом Достык в западном направлении, передает Zakon.kz.
Как рассказали участники аварии, водитель кроссовера Infinity в один момент резко стал перестраиваться, «играя в шашки» (то есть проезжая между автомобилями, двигающимися по разным рядам). Одно из перестроений в крайний левый ряд привело к аварии.
Управлявший автомобилем не учел, что находившиеся перед ним машины в этом ряду стоят в пробке.
Фото: Zakon.kz
Таким образом, не успев затормозить, водитель кроссовера врезался в стоявший перед ним Bentley, который, в свою очередь, по инерции въехал в автомобиль Subaru.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, жертв и пострадавших в данной аварии нет.