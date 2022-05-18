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19:40 18.05.2022

Элитный автомобиль марки Bentley попал в аварию в Алматы

Помятые машины Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали по проспекту Аль-Фараби после развязки с проспектом Достык в западном направлении, передает Zakon.kz.

Как рассказали участники аварии, водитель кроссовера Infinity в один момент резко стал перестраиваться, «играя в шашки» (то есть проезжая между автомобилями, двигающимися по разным рядам). Одно из перестроений в крайний левый ряд привело к аварии.

Управлявший автомобилем не учел, что находившиеся перед ним машины в этом ряду стоят в пробке.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Таким образом, не успев затормозить, водитель кроссовера врезался в стоявший перед ним Bentley, который, в свою очередь, по инерции въехал в автомобиль Subaru.

Движение

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, жертв и пострадавших в данной аварии нет.

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