Телевизор и тумба упали на девочку в больнице в ЗКО

ЧП, как пишет портал «Мой город», произошло в больнице села Перемётное в Байтерекском районе.

Отец сидел на диване. После случившегося он поднял ребенка на руки и побежал в приемный покой. Ребенка осмотрели педиатр и хирург, ввели обезболивающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние ребенка стало ухудшаться, детский реаниматолог областной детской многопрофильной больницы Уральска рекомендовал направить к ним, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО.

Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Поставлен диагноз – «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние».