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Законодательство РК
19:22 18.05.2022

Телевизор и тумба упали на девочку в больнице в ЗКО

авто Фото: Zakon.kz
Ребенок 2020 года рождения залез на тумбу, на которой стоял телевизор. В результате он вместе с тумбой упал на ребенка. Отец в это время сидел рядом на диване. Он тут же поднял малышку на руки и побежал в приемный покой, передает Zakon.kz.

ЧП, как пишет портал «Мой город», произошло в больнице села Перемётное в Байтерекском районе.

Отец сидел на диване. После случившегося он поднял ребенка на руки и побежал в приемный покой. Ребенка осмотрели педиатр и хирург, ввели обезболивающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние ребенка стало ухудшаться, детский реаниматолог областной детской многопрофильной больницы Уральска рекомендовал направить к ним, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО.

Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Поставлен диагноз – «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние».

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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