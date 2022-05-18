19:46 18.05.2022
У сборной Казахстана третья бронзовая медаль на ЧМ по боксу
Фото: kfb.kz
Казахстанская боксерша Валентина Хальзова, выступавшая в весовой категории до 70 кг, уступила в полуфинальном поединке на мировом первенстве в Турции, сообщает Zakon.kz.
Чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова за выход в финал, выигрывая по итогам двух раундов, все же уступила Алсинде Элене Пангуан из Мозамбика. Южноафриканка сильно прибавила в заключительном раунде, даже отправила Валентину в нокдаун, тем самым добыла для себя победу. Несмотря на это поражение, Хальзова заработала «бронзу» мирового первенства.
Последней участницей полуфинала от Казахстана на ринг Стамбула выйдет в вечерней сессии Дина Жоламан (Казахстан), у которой соперница – Лакрамиора Перишоч (Румыния).
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