Карина Ибрагимова принесла Казахстану вторую «бронзу» ЧМ по боксу

Ибрагимова, которая выступала в весовой категории до 57 кг, не смогла в полуфинале одолеть боксершу Линь Ю Тин из Тайбэя.

Немного ранее первую бронзовую медаль для казахстанской дружины заработала Жайна Шекербекова (52 кг).

Новость по теме Жайна Шекербекова обеспечила вторую медаль для Казахстана на ЧМ по боксу

18 мая в полуфиналах ЧМ-2022 выступят еще две казахстанские спортсменки:

Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик);

Дина Жоламан – Лакрамиора Перишоч (Румыния).

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