18:30 18.05.2022
Карина Ибрагимова принесла Казахстану вторую «бронзу» ЧМ по боксу
Фото: olympic.kz
Член женской сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова положила в копилку своей команды еще одну медаль бронзового достоинства мирового первенства, сообщает Zakon.kz.
Ибрагимова, которая выступала в весовой категории до 57 кг, не смогла в полуфинале одолеть боксершу Линь Ю Тин из Тайбэя.
Немного ранее первую бронзовую медаль для казахстанской дружины заработала Жайна Шекербекова (52 кг).
18 мая в полуфиналах ЧМ-2022 выступят еще две казахстанские спортсменки:
Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик);
Дина Жоламан – Лакрамиора Перишоч (Румыния).
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