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Законодательство РК
19:45 18.05.2022

Смаилов и Мишустин поговорили по телефону

флаги Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы сотрудничества, передает Zakon.kz.

В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия.

Смаилов и Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.

Елена Беляева
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