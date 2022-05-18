19:45 18.05.2022
Смаилов и Мишустин поговорили по телефону
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы сотрудничества, передает Zakon.kz.
В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия.
Смаилов и Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.