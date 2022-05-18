20:41 18.05.2022
Здание КТЖ в Нур-Султане и школы в Павлодаре «заминировали» неизвестные
Фото: pixabay
В АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» поступило анонимное сообщение о том, что здание заминировано, передает Zakon.kz.
Об этом были проинформированы компетентные органы. Работники КТЖ были оперативно эвакуированы из здания. Директор Департамента КТЖ по работе со СМИ Кайсар Жумабайулы
О пострадавших не сообщается.
В 18:11 в отдельные средние общеобразовательные школы Павлодарского региона на электронные адреса поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Из зданий учебных заведений эвакуация людей не проводилась, так как обучение в данных СОШ окончено. Прилегающая территория школ оцеплена. На месте работают следственно-оперативные группы. Пресс-служба ДП Павлодарской области
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан.
Департамент полиции предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК Республики Казахстан.