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Больших рисков нет – Акчулаков высказался о строительстве АЭС в Казахстане

АЭС, строительство, Казахстан Фото: pixabay
Министр энергетики Болат Акчулаков на встрече с населением заявил, что атомная станция Казахстану нужна, и больших рисков вокруг проекта на самом деле нет, передает корреспондент Zakon.kz.
Нам станция нужна, нам больше нельзя использовать уголь в таких объемах, как раньше. Никто не финансирует сегодня угольные станции. С газом ситуацию вы прекрасно видите, его все меньше и меньше, его будет не хватать, если мы новые месторождения не будем вскрывать и не будем вкладывать деньги в разработку новых месторождений. Атомная станция не является панацеей для решения всей проблемы, но это устойчивый источник энергии, опробованный. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Он признал, что у проекта по строительству атомной станции есть противники и со стороны населения есть различные фобии.

Я их прекрасно понимаю. Многие фобии связаны с полигоном, который существовал в cоветское время. Наверное, это небезосновательно, но с точки зрения гражданской энергетики таких больших рисков нет на самом деле. Надо просто рисками управлять и считать правильно. Мы сейчас этим занимаемся. Но еще раз говорю: атомная станция – это хороший вариант решения проблемы с будущим дефицитом. Болат Акчулаков
Мадина Мамырханова
Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
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