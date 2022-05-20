Больших рисков нет – Акчулаков высказался о строительстве АЭС в Казахстане

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Министр энергетики Болат Акчулаков на встрече с населением заявил, что атомная станция Казахстану нужна, и больших рисков вокруг проекта на самом деле нет, передает корреспондент Zakon.kz.