Названы страны, где сняли ограничения для туристов

Несколько стран уже вернулись к правилам въезда, которые были до пандемии. Все больше республик отменяют масочный режим, ПЦР-тесты и паспорта вакцинации по прилету, передает Zakon.kz.

Вьетнам не требует у туристов сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19. С 15 мая в стране вернулись к обычным условиям при въезде, отметили в Ассоциации туроператоров.

Австрия сняла все ограничения с 16 мая. Больше не нужно предъявлять паспорт вакцинации, справку о болезни или тест.

Испания готова разрешить въезд невакцинированным туристам из стран, которые не входят в ЕС. Иностранцам потребуется только отрицательный тест на COVID-19.

Мьянма открылась для туристов, но пока в полной мере не отменила ограничения. Страна возобновила выдачу электронных туристских виз. Для въезда в страну необходимы паспорт вакцинации, ПЦР-тест, медстраховка и экспресс-тест на антиген по прибытии за свой счет.

В Марокко с 17 мая отменили требование о предъявлении ПЦР-теста до отправления. Туристам нужны паспорт вакцинации и анкеты здоровья, которые заполняются до вылета. По прибытии в аэропорты пассажирам в случайном порядке будут проводиться тесты на антиген.

Индонезия с 17 мая также больше не требует у вакцинированных путешественников ПЦР-тест. Для отдыха в Индонезии потребуются только паспорт вакцинации, виза и страховка.

В Греции не будут требовать носить маски в общественных местах с 1 июня до 15 сентября. Тесты и паспорт вакцинации больше не нужны, только виза.

С 21 мая в Катаре снимут масочный режим в большинстве закрытых помещений. Катар принимает только вакцинированных туристов.

В мексиканском штате Кинтана-Роо отменили ношение масок, за исключением аэропортов. Для въезда в Мексику не нужны сертификаты о вакцинации или тесты.

Африканская Руанда с 14 мая тоже не требует маски в общественных местах. Туристам надо предъявить отрицательный экспресс-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия, и пройти экспресс-тест по прибытии.

Шанхай. В Китае готовится к поэтапному снятию антиковидных ограничений и возвращению к нормальной жизни до конца июня.