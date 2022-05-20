Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 мая. Ожидаются дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Атмосферные фронтальные разделы, связанные с циклоном из районов европейской части России, обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.

Пройдут дожди с грозами. Ожидается усиление ветра, возможно выпадение града, а на северо-западе, также в горных и предгорных районах южных регионов ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе, северо-западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов. РГП «Казгидромет»

На западе ожидается небольшое повышение дневных температур от +8...+18 до +15...+28°С, а на остальной территории – понижение температуры днем на севере, в центре от +25...+30°С до +15...+20°С, на юге и востоке страны – от +28...+33°С до +17...+25°С.