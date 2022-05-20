Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Объявлено имя нового главного тренера ФК «Тобол»

Футбол Новый тренер Тобола Фото: Instagram/fctobol
Действующий чемпион Казахстана по футболу – ФК «Тобол» – определился с ролью нового главного тренера. На этот пост приглашен сербский специалист Милан Миланович, передает Zakon.kz.
Сербский специалист Милан Миланович назначен на пост главного тренера костанайского клуба.Пресс-служба ФК «Тобол»

Милан Миланович родился 10 января 1963 года. В качестве игрока он выступал в таких клубах, как «Чукарички», «Аугсбург», «Спартак» (Субботица), «ВБ Вагур».

Тренерскую карьеру Миланович начал в середине 90-х годов – тренировал фарерские команды «ВБ Вагур» и «Твёройри». В 2009 году возглавил клуб «Лакташи» из Боснии и Герцеговины, в 2011 году стал работать помощником главного тренера в «Шерифе», 29 мая 2012 года назначен главным тренером команды. В сентябре 2012 года подписал контракт с клубом «Хайдук» (Кула). Затем поработал в сербских командах «Нови-Пазар», «ОФК», «Раднички» и «Рада». В 2019 году стал главным тренером казахстанского Ertis. В 2021 году возглавил армянский клуб «Алашкерт».

Первый экзамен Милан Миланович пройдет 22 мая, когда костанайцы в рамках игр КПЛ примут у себя дома «Мактаарал» из Туркестана.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Куандык Шынасилов
Костанай Тобол
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Снижение пенсионного возраста в Казахстане: что думает Минздрав
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть
В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу
33 года назад Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления