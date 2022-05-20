Многие предприниматели боятся проверок после пандемии – Бауыржан Оразгалиев

В сфере бизнеса у казахстанцев много нерешенных проблем, но благодаря поддержке президента предпринимательство будет развиваться, отметил в беседе с корреспондентом Zakon.kz руководитель аппарата НПП РК «Атамекен» Бауыржан Оразгалиев.

На встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Акорду съехались представители малого и среднего бизнеса практически из всех регионов страны, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере предпринимательства.

Новость по теме Встреча Токаева с бизнесменами – Акорда опубликовала видео

Примечательно, что мероприятие состоялось по инициативе главы государства. По мнению руководителя аппарата НПП «Атамекен» Бауыржана Оразгалиева, это говорит о том, насколько высоко оценивает президент роль предпринимательства в экономике и развитии страны.

Также об этом говорит тот факт, что на мероприятие были приглашены и руководители Администрации президента, правительства, правоохранительных и других государственных органов, имеющих контрольно-надзорные функции. Да и сама повестка дня говорит о важности разговора президента с предпринимателями – защита их прав, участие в реализации новой экономической политики и главное – системная поддержка МСБ. Бауыржан Оразгалиев

В целом, как считает руководитель аппарата НПП «Атамекен», если говорить о бизнесе, то в этой сфере есть множество нерешенных проблем, но мы уверены, что благодаря поддержке президента предпринимательство у нас будет крепнуть и развиваться.

На сегодня доля малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет 34,7%, а в развитых странах этот показатель превышает 50%. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предпринимает сейчас все меры для того, чтобы отечественные предприниматели тоже вышли на этот рубеж. В том числе по поручению главы государства, которое он дал ранее, проводится большая работа по трансформации деятельности Нацпалаты. Бауыржан Оразгалиев

Если на предыдущей встрече с предпринимателями приоритет был отдан представителям крупного бизнеса, то в этот раз в фокусе внимания оказались представители малого и среднего бизнеса.

Около 100 предпринимателей, присутствовавших на этой встрече, подняли множество проблем, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса. Это и налоговая политика, и постпандемические проверки, и импорт, и развитие предпринимательства в регионах и многое другое. Бауыржан Оразгалиев

Он отметил, что «председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов инициировал введение налоговой системы для всех, так как ряд субъектов малого и микробизнеса находятся в «тени».

Многие предприниматели также боятся проверок после пандемии, поэтому мы инициировали продление приостановки проверок еще на один год – до 1 января 2024 года. Бауыржан Оразгалиев

По подсчетам НПП «Атамекен», в 2020 году около 31 тыс. предпринимателей закрыли свой бизнес.

Но сейчас мы видим рост предпринимательства. По данным Министерства национальной экономики, в настоящее время насчитывается более 1,4 млн субъектов предпринимательства. В общей сложности они обеспечивают работой 3,5 млн человек. Но потенциал у нас еще выше. Для этого крупные компании должны обеспечивать заказами местные предприятия. Бауыржан Оразгалиев

Одним из важных моментов встречи в Акорде казахстанские предприниматели считают то, что президент поручил Генеральной прокуратуре совместно с Верховным судом подготовить поправки в законодательство в защиту бизнеса и предпринимателей.

Новость по теме Токаев дал поручение Генпрокуратуре подготовить пакет поправок в законодательство

Мы полностью согласны с тем, что нужно постоянно проводить анализ, насколько обоснованы уголовные преследования предпринимателей, и информацию предоставлять Администрации президента каждый квартал. Как сказал президент, каждый факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле Генерального прокурора. Бауыржан Оразгалиев