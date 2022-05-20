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Ряд домов в одном из районов Алматы временно отключат от горячей воды

отключение воды Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы ряд домов временно отключат от горячей воды. Будет проводиться плановый ремонт в котельных, сообщает Zakon.kz.

Подача горячей воды в ряд жилых и иных зданий будет ограничена:

с 23 по 27 мая:

  • Лисаковская – Волочаевская – Береке – Айша- Биби;

  • Таштитова – Хабаровская – Свердлова – Орджоникидзе.

с 30 мая по 27 июня:

  • Огарёва – Калмаржын – Ахметова – Закарпатская.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». ТОО «Алматинские тепловые сети»
Анастасия Стативкина
Алматы
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