Ряд домов в одном из районов Алматы временно отключат от горячей воды
Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы ряд домов временно отключат от горячей воды. Будет проводиться плановый ремонт в котельных, сообщает Zakon.kz.
Подача горячей воды в ряд жилых и иных зданий будет ограничена:
с 23 по 27 мая:
Лисаковская – Волочаевская – Береке – Айша- Биби;
Таштитова – Хабаровская – Свердлова – Орджоникидзе.
с 30 мая по 27 июня:
Огарёва – Калмаржын – Ахметова – Закарпатская.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». ТОО «Алматинские тепловые сети»