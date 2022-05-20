Топ-4 смертельных эпидемий из прошлого назвал вирусолог

Врачи и научные сотрудники всего мира заговорили о вспышке обезьяньей оспы. Это редкое вирусное заболевание, которое передается от животного человеку, передает Zakon.kz.

Какие еще эпидемии из прошлого грозят человечеству в будущем, рассказал 5-tv.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Обезьянья оспа

Оспу ликвидировали в 1977 году. Однако сейчас врачи обнаружили случаи этого заболевания в мире. Вокруг оспы обезьян в данный момент много споров, потому что это известное заболевание.

Однако чрезмерно беспокоиться не нужно, говорит вирусолог: болезнь редко передается от человека к человеку и в случае передачи становится все слабее. В это время заболевание протекает легче.

Эпидемию вирус оспы обезьян вызвать не может, хотя он очень похож на вирус натуральной оспы. Когда идет заражение от обезьян, заболевание может протекать тяжело и напоминать натуральную оспу. Но это совсем не натуральная оспа, и эпидемических возможностей у этого вируса нет. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн

Холера

Вспышка холеры была в Советском Союзе в начале 1970 года на Черном море, в Одессе. Позже вспышку зафиксировали на Волге, где заболела тысяча человек, но погибли один-два человека. Тогда болезнь удалось победить, и холера исчезла.

Недавно в Индии обнаружили несколько случаев заболевания. Вирусолог Альтштейн предупреждает: не надо паниковать.

Сейчас холера не такое страшное заболевание, как была раньше, ее можно предотвратить. Если больным холерой быстро начать вливать физиологический раствор, то болезнь протекает достаточно легко. Анатолий Альтштейн

Чума

Чума остается одним из самых опасных заболеваний в истории человечества. Случаи заболевания не обнаруживали давно. В мире предприняли попытки по предупреждению эпидемического заболевания. Утверждена противочумная служба.

Существует вакцина против чумы, ее можно лечить с помощью антибиотиков. Особой угрозы сейчас нет. Анатолий Альтштейн

Туберкулез

Туберкулез — тяжелая болезнь, которая может нанести вред человечеству.

Это реальная опасность, которая существует, о которой всегда нужно помнить. Анатолий Альтштейн