В Нур-Султане ожидается пыльная буря

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 областях 21 мая. По данным РГП «Казгидромет», в столице Казахстана синоптики прогнозируют пыльную бурю, сообщает Zakon.kz.

В период 21-22 мая в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Кроме того, по сообщению метеорологов, на севере, западе Северо-Казахстанской области возможны гроза, шквал, град и сильный ветер.

В Петропавловске прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

21 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. РГП «Казгидромет»

На западе Карагандинской области днем ожидается гроза.

На большей части Кызылординской области днем ожидается дождь, на севере, юге, в центре области – гроза, шквал, пыльная буря. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В западной половине Акмолинской области возможны гроза, шквал, град. Днем на юге области ожидается пыльная буря.

В Нур-Султане днем ожидается пыльная буря. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге Алматинской области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, пыльная буря, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге и востоке области 18-23, при грозе порывы 29 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, северо-востоке области – гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на северо-западе, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, в центре области – гроза, град.