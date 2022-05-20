Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Нур-Султане ожидается пыльная буря

буря, прогноз погоды Фото: primeminister.kz
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 областях 21 мая. По данным РГП «Казгидромет», в столице Казахстана синоптики прогнозируют пыльную бурю, сообщает Zakon.kz.

В период 21-22 мая в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Кроме того, по сообщению метеорологов, на севере, западе Северо-Казахстанской области возможны гроза, шквал, град и сильный ветер.

В Петропавловске прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

21 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. РГП «Казгидромет»

На западе Карагандинской области днем ожидается гроза.

На большей части Кызылординской области днем ожидается дождь, на севере, юге, в центре области – гроза, шквал, пыльная буря. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В западной половине Акмолинской области возможны гроза, шквал, град. Днем на юге области ожидается пыльная буря.

В Нур-Султане днем ожидается пыльная буря. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге Алматинской области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, пыльная буря, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге и востоке области 18-23, при грозе порывы 29 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, северо-востоке области – гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на северо-западе, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, в центре области – гроза, град.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью на юге области, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с.РГП «Казгидромет»

Новость по теме

Дождь, гроза, град – прогноз погоды в Казахстане на 21 мая

Анастасия Московчук
Казгидромет Казахстан
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Снижение пенсионного возраста в Казахстане: что думает Минздрав
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть
В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу
33 года назад Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления