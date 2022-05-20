Партия Amanat в поддержку референдума проводит встречи с общественностью города Қонаев

Сегодня исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов в городе Қонаев провел ряд встреч с активом партии, представителями интеллигенции, членами ППО, трудовым коллективом городской гидроэлектростанции и др., обсудив значимость предстоящего общенационального референдума.

На встрече с представителями интеллигенции исполнительный секретарь отметил, что после разделения областей город Қонаев станет административным центром Алматинской области, обеспечив дополнительный импульс развитию региона.

Фото: Amanat

Жители города Қонаев, по сути, стали одними из первых казахстанцев – активных участников масштабных преобразований в стране, озвученных главой государства в Послании народу. Теперь для полной реализации курса политических реформ предлагается провести конституционную реформу, которая станет политическим фундаментом «Второй Республики». Наша страна всецело придерживается демократических принципов, о чем свидетельствует тот факт, что поправки в Основной закон вносятся путем голосования всех граждан. И мы уверены, что жители города Қонаев также в числе первых примут в нем самое активное участие. Асхат Оралов

В свою очередь член совета ветеранов Илийского района Ерболат Турымбетов сообщил, что аксакалы области и города Қонаев, представители интеллигенции, заслуженные деятели культуры и спорта принимают активное участие в разъяснительной работе о важности выносимых на голосование поправок.

Референдум – это своего рода экзамен для нашего народа, и на встречах с людьми мы видим, что население высоко оценивает данную инициативу и выражает готовность принять участие в голосовании, поскольку все понимают, что любые изменения в стране в конечном счете зависят от Конституции. Ерболат Турымбетов

Фото: Amanat

В ходе партийного актива Асхат Оралов отметил, что аманатовцы, являясь общественной опорой главы государства и крупнейшей политической силой страны, должны быть на передовой всех преобразований. По его словам, партия, как и страна в целом, также находится в процессе трансформации, и сейчас важна сплоченность всех казахстанцев вокруг курса реформ, предложенных Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: Amanat

В беседе с трудовым коллективом ГРЭС также были обсуждены предстоящие изменения. Участники встречи поддержали проведение общенационального референдума и выразили уверенность, что горожане покажут высокую активность в день голосования.

Фото: Amanat

В Алматинском областном филиале партии насчитывается более 90 тысяч членов Amanat и 307 первичных партийных организаций.