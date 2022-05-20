33 года назад Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа

На подъездных путях железнодорожной станции «Алматы-2» 22 мая 1989 года столкнулись два маневровых тепловоза, один из которых вел за собой цистерны. От удара была повреждена одна из шести цистерн с газом, в результате столкновения возник пожар, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, огненный газовый факел нагревал вторую цистерну. От перегрева второй цистерны произошел мощный взрыв газа. Трехсотметровый огненный шар накрыл всех, кто находился поблизости. Итогом стали десятки жертв, сожженные дома, уничтоженная техника.

Благодаря личному героизму и мужеству пожарные, несмотря на потери среди личного состава, смогли отогнать в безопасное место оставшиеся четыре цистерны с газом, предотвратить повторные взрывы, сохранить от разрушения дома и строения, расположенные вблизи места события, а также спасти жизнь многих граждан нашего города. Благодаря самоотверженности, мужеству и профессионализму пожарных новых взрывов больше не было. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожар тушили несколько часов. Все спасатели, находившиеся в эпицентре взрыва, получили сильнейшие ожоги, младший сержант внутренней службы Искаков Е.К. погиб на глазах товарищей.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Получив, как и его товарищи, тяжелейшие ожоги, Шарипов Ф. А. отдавал команды до последнего мгновения, пока его не увезла скорая помощь. Вместе с ним до последнего сражались бойцы пожарной охраны. Однако полученные ожоги не позволяли им оставаться в строю. В тяжелом состоянии вынесли с места происшествия Ильшата Сафаргалиева, Куралхана Аккулова, Михаила Маликова, Сейла Алимтаева, Владимира Никуленко, – рассказали в пресс-службе.

Люди выиграли бой, но понесли тяжелые потери. Погибли Абдранов Ислам, Касымов Расул Искаков. В тяжелом состоянии находились остальные пожарные. За их жизни вели борьбу лучшие медики республики, а также командированные в Алматы специалисты Всесоюзного ожогового центра.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Круглосуточно действовал созданный при Минздраве Казахской ССР координационной штаб. Личный состав Алматинского гарнизона круглосуточно нес дежурство в больнице и был готов в любую минуту пожертвовать всем необходимым. И все же горькие сообщения продолжали поступать. В больнице скончались Фрид Шарипов, Ильшат Сафаргалиев, Куралхан Аккулов, Михаил Маликов, Сеиль Алимтаев, Владимир Никуленко.

Девять пожарных погибли в результате полученных ожогов, не совместимых с жизнью. Они исполнили свой профессиональный долг до конца.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, самоотверженные действия при тушении сложного пожара они были награждены орденом Красной Звезды посмертно: Ильшат Сафаргалиев, Расул Касымов, Сеиль Алимтаев, Ислам Абдранов, Фрид Шарипов, Куралхан Аккулов, Еркин Искаков, Владимир Никуленко, Михаил Маликов.

По сложившейся традиции в Департаменте по ЧС г. Алматы ежегодно 20 мая память погибших почтили минутой молчания. На мероприятии присутствовали участники тушения пожара, ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных, – сообщили в пресс-службе.

Подвиг, который они совершили, для всех пожарных-спасателей навсегда останется примером беззаветного служения своему делу.