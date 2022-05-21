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Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Словакии

хоккей Фото: icehockey.kz
Сборная Казахстана встретилась со сборной Словакии в рамках группового этапа Чемпионата мира, передает Zakon.kz.

Счет открыл на 12-й минуте игры соперник, Андрей Коллар. Однако казахстанцы отыгрались уже через три минуты благодаря шайбе Кирилла Панюкова, которому ассистировали Джесси Блэкер и Валерий Орехов. Еще через пару минут усилил наши позиции Дмитрий Шевченко.

Во втором периоде отличились только словаки – три шайбы забили Фехервари, Адам Лишка и Юрай Слафковский.

Но казахстанцы просто так победу отдавать не собирались. В третий период они вновь пошли в атаку, и снова в ворота противника забил Панюков, ассистировал ему Орехов.

Финальный счет: 3:4.

Ранее сборная Казахстана провально стартовала на Чемпионате мира в Финляндии, потерпев четыре поражения подряд. В первом матче Казахстан был разгромлен сборной Дании (1:9), а затем последовали поражения от Франции (1:2), Швейцарии (2:3) и Канады (3:6). 

22 мая казахстанским хоккеистам предстоит встреча со сборной Германии, а 23 мая – со сборной Италии.

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Елена Беляева
Казахстан Словакия
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