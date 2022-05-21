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Биологи сообщили о глобальном вымирании пчел из-за нового вируса

вымирание пчел Фото: pixabay
Популяция клещей варроа может увеличиться до такой степени, что улей погибнет от болезней и уродств, вызванных паразитами, сообщает Zakon.kz.

Новый вирус деформированного крыла может уничтожить популяции медоносных пчел во всем мире, заявил профессор кафедры общей зоологии Университета Галле-Виттенберг Роберт Пакстон, передает lenta.ru.

По словам немецкого биолога, «новый, очень заразный вариант убивает пчел быстрее».

Он наносит сильный вред крыльям насекомых, из-за чего они не могут летать. Вирус разносят паразитические клещи варроа (Varroa), которые считаются одной из самых серьезных угроз для медоносных пчел в мире. Эти клещи проникают в ульи и размножаются, откладывая яйца на куколках.

Если не обнаружить и не лечить на ранней стадии, популяция клещей может увеличиться до такой степени, что улей погибнет от болезней и уродств, вызванных паразитами.

Наш анализ подтверждает, что новый вариант вируса уже является доминирующим в Европе. Его распространение по всему миру — всего лишь вопрос времени.Роберт Пакстон

Как уточнил ученый, вирус уже обосновался на всех континентах, кроме Австралии.

Данияр Кунафин
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