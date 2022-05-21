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Глава управления спорта Алматы уходит с поста из-за ранения в январских событиях

глава управления спорта Алматы Фото: Instagram/rustembai
Рустем Байсеитов отметил, что после ранения не была полностью восстановлена работоспособность – для полноценных курсов реабилитации нужно время, сообщает Zakon.kz.

Руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов заявил об уходе с должности после получения ранения в январских событиях.

По словам Байсеитова, травма все еще беспокоит его, из-за чего не восстановлена работоспособность.

Поскольку необходимо проходить полноценные курсы реабилитации и восстановления двигательной активности предплечья, я решил уйти с поста руководителя управления спорта Алматы и заняться своим здоровьем.Рустем Байсеитов

Байсеитов перечислил достигнутые результаты. Он напомнил, что по общественному опросу и признанию НОК РК Алматы стал лучшим спортивным регионом, победителем всех комплексных республиканских летних и зимних спартакиад, игр и соревнований олимпийского цикла за последние четыре года.

При поддержке руководства города наших инициатив реализованы важные социальные проекты по подушевому финансированию, увеличению спортивной инфраструктуры – практически завершены три первых из шести спортивных комплексов в районах города. Я горжусь, что все эти годы мы с вами вместе шли к победе.Рустем Байсеитов

Байсеитов выразил благодарность за поддержку.

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