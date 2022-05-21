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Троих заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили только в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

Как следует из сводки об эпидситуации на 20 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1;

  • в Алматы – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 686 случаев.

Информация о выздоровевших

Восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4;

  • в Алматы – 1;

  • в Актюбинской области – 2;

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 938 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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