Троих заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили только в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

Как следует из сводки об эпидситуации на 20 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1;

в Алматы – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 686 случаев.

Информация о выздоровевших

Восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 4;

в Алматы – 1;

в Актюбинской области – 2;

в Карагандинской области – 1.