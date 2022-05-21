Троих заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили только в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.
Как следует из сводки об эпидситуации на 20 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1;
в Алматы – 2.
Всего в стране подтверждено 1 305 686 случаев.
Информация о выздоровевших
Восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4;
в Алматы – 1;
в Актюбинской области – 2;
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 938 человек.