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Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону

фото, анонс выступлений Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген на странице в Instagram рассказал поклонникам, что прибыл в Германию. На фото, опубликованном в соцсетях, позади артиста находится мемориал, посвященный королю поп-музыки – Майклу Джексону, сообщает Zakon.kz.
Привет, Германия. Я в Мюнхене. Завтра даю интервью и буду петь на конференции, – анонсировал свою программу казахстанский певец.

Пользователи как обычно с восторгом отреагировали на публикацию: они пожелали композитору удачи и отметили выбранное место для фото.

  • Выглядишь великолепно! Желаю тебе завтра отличного выступления, пусть все получится! 

  • Красивая фотография с моим кумиром Джексоном!

  • От всей души желаем тебе успешного, яркого и незабываемого выступления! Будь на высоте! 

  • Хороший фон, – говорится в комментариях.

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш
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