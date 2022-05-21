Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген на странице в Instagram рассказал поклонникам, что прибыл в Германию. На фото, опубликованном в соцсетях, позади артиста находится мемориал, посвященный королю поп-музыки – Майклу Джексону, сообщает Zakon.kz.
Привет, Германия. Я в Мюнхене. Завтра даю интервью и буду петь на конференции, – анонсировал свою программу казахстанский певец.
Пользователи как обычно с восторгом отреагировали на публикацию: они пожелали композитору удачи и отметили выбранное место для фото.
Выглядишь великолепно! Желаю тебе завтра отличного выступления, пусть все получится!
Красивая фотография с моим кумиром Джексоном!
От всей души желаем тебе успешного, яркого и незабываемого выступления! Будь на высоте!
Хороший фон, – говорится в комментариях.