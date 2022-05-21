Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген на странице в Instagram рассказал поклонникам, что прибыл в Германию. На фото, опубликованном в соцсетях, позади артиста находится мемориал, посвященный королю поп-музыки – Майклу Джексону, сообщает Zakon.kz.