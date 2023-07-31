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Поклонники оценили фото Димаша Кудайбергена с вечерней тренировки

певец Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген опубликовал на странице в Instagram фото с тренировки перед сном, сообщает Zakon.kz.
"Вышел поиграть в теннис перед сном, чтобы поспать лучше", – написал артист в Instagram.

Согласно геолокации фото, Кудайберген в данное время находится в Лос-Анджелесе.

Поклонники популярного исполнителя восхитились его новым образом и поддержали стремление певца быть в форме:

"Вот настоящий мужчина. Создал же Всевышний такое создание, не описать словами".

"Отлично выглядишь, впрочем, как всегда! Красавец! Как же мы по тебе скучаем! Удаче на корте и не забывай про отдых! Любим тебя сильно!"

"Какое замечательное начало недели у нас. Обыграйте там всех на корте. Доброй ночи, Димаш, и прекрасной новой недели".

Ранее Кудайберген опубликовал забавный инцидент с концерта в Праге.

Елена Беляева
Кудайберген Димаш
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