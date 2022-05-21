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Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах

выборы, референдум Фото: gov.kz
5 июня граждане Казахстана смогут принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, находясь при этом в 52 странах мира, сообщает Zakon.kz.
При загранучреждениях Казахстана в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий.Пресс-служба МИД РК

Как отмечают в ведомстве, для участия в голосовании граждане должны обратиться в диппредставительство РК, при котором создана участковая комиссия.

Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.Пресс-служба МИД РК

5 июня с 7:00 до 20:00 в Казахстане пройдет республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.

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Анастасия Московчук
Референдум в Казахстане МИД РК
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