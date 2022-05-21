Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах

Фото: gov.kz

5 июня граждане Казахстана смогут принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, находясь при этом в 52 странах мира, сообщает Zakon.kz.