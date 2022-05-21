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Житель Акмолинской области заступился за девушку и попал в больницу

заступился за девушку, избили Фото: Zakon.kz
Мужчина, заступившийся за девушку в Акмолинской области, получил серьезные травмы — его госпитализировали. Подозреваемого задержали, на данный момент ведется следствие, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 18 на 19 мая, в ходе распития спиртных напитков, пострадавший сделал замечание знакомому за грубый разговор с девушкой. В результате он был избит и госпитализирован.

В районной больнице поставлен диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и челюсти, закрытый перелом ребра».

Сотрудники полиции установили злоумышленника. Подозреваемым оказался житель Нур-Султана 2001 года рождения. По данному факту отделом полиции Аккольского РОП начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Анастасия Московчук
Акмолинская область
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