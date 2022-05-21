Житель Акмолинской области заступился за девушку и попал в больницу

Мужчина, заступившийся за девушку в Акмолинской области, получил серьезные травмы — его госпитализировали. Подозреваемого задержали, на данный момент ведется следствие, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 18 на 19 мая, в ходе распития спиртных напитков, пострадавший сделал замечание знакомому за грубый разговор с девушкой. В результате он был избит и госпитализирован.

В районной больнице поставлен диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и челюсти, закрытый перелом ребра».