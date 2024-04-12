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Парень из Акмолинской области убил и обокрал свою девушку

полиция, Акмолинская область, убийство, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 19:36 Фото: Zakon.kz
20-летний военнослужащий из Акмолинской области убил свою девушку, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает Zakon.kz.

Парень знал, что у его возлюбленной есть крупная сумма денег. Он пришел к ней домой с просьбой занять ему 200 тыс. тенге. Но девушка ему отказала, тогда парень повалил свою жертву на диван и стал душить подушкой. После того как девушка потеряла сознание, он перетащил ее в ванну, наполненную водой, отчего та и скончалась.

"Молодой человек забрал золотые украшения, Iphone и кошелек со 180 тыс. тенге, документами и банковской картой", – сообщили в пресс-службе ДУИС Акмолинской области.

Суд приговорил парня к 11 годам лишения свободы.

Ранее в Актобе в марте прошлого года убили женщину и сына, а дочке чудом удалось выжить. Подозреваемого задержали, но он покончил с собой в следственном изоляторе.

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