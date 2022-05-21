Оспу обезьян зафиксировали в девяти странах Европы

Географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени, сообщает Zakon.kz.

В девяти странах Европы зафиксировали случаи заражения оспой обезьян. О восьми из них ранее сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ – Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания – сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США. Ханс Клюге

Спустя некоторое время первый случай заболевания также зафиксировали в Нидерландах.

Клюге назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична.

Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты.

По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени.

Как добавил директор регионального бюро ВОЗ, большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме. При этом Клюге отметил, что болезнь может протекать более тяжело, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Помимо этого, первый случай заболевания также выявили в Израиле.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.

Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.