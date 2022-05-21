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Близ роддома в Шымкенте произошел взрыв

взрыв в Шымкенте Фото: Zakon.kz
По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление. На месте погиб сторож. Других пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Шымкента, вызов о взрыве по ул. Иляева поступил в 12:06.

На место выехали руководство ДП Шымкента, следственно-оперативная группа и сотрудники ДЧС.

Было установлено, что в результате взрыва было уничтожено здание межбольничной аптеки №138, где производят физраствор.

В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 кв.м., а также повреждены балкон и окна квартиры близ расположенного пятиэтажного жилого дома и семь легковых автомобилей.

Пожар полностью локализовали. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление. На месте погиб сторож. Других пострадавших нет.

Данияр Кунафин
Шымкент
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