Сколько получат победители международных олимпиад, рассказали в МОН РК

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на странице в Facebook сообщил, что подписан закон о выплате премий школьникам Казахстана, победившим на международных олимпиадах, передает Zakon.kz.

По словам Аймагамбетова, закон был подписан недавно.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. Асхат Аймагамбетов

Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы.

Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, в соответствии с законодательством РК в 2022 году составляет 3180 тенге.

При исчислении налогов и других платежей, в том числе штрафов в 2022 году применяется величина МРП, установленная на 1 января 2022 года – 3063 тенге.