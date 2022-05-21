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Сколько получат победители международных олимпиад, рассказали в МОН РК

олимпиады, премии, Казахстан Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на странице в Facebook сообщил, что подписан закон о выплате премий школьникам Казахстана, победившим на международных олимпиадах, передает Zakon.kz.

По словам Аймагамбетова, закон был подписан недавно.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. Асхат Аймагамбетов

Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы.

Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, в соответствии с законодательством РК в 2022 году составляет 3180 тенге.

При исчислении налогов и других платежей, в том числе штрафов в 2022 году применяется величина МРП, установленная на 1 января 2022 года – 3063 тенге.

Анастасия Московчук
МОН РК Аймагамбетов Асхат
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