Молодежи нужны перемены и демократия: активист о проведении республиканского референдума

В здании Astana IT University состоялась встреча членов республиканского штаба общественной поддержки по разъяснению конституционных реформ с представителями молодежных объединений столицы.

По данным городского акимата, на встрече собрались такие активные молодые люди, как координатор проекта республиканского фронт-офиса волонтеров Айбек Досымбетов, менеджер по работе с государственными органами Ассоциации экологических организаций Казахстана Алишер Кумаргалиев, координатор Республиканского волонтерского фронт-офиса Birgemiz Перизат Кайраткызы.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Нам, то есть молодежи, нужны перемены и демократия. Мы другое поколение и живем в независимой стране. Мы знаем и понимаем, что такое свобода, нам нужны равные возможности для реализации своего потенциала, своей мечты. В этой связи президент в своем мартовском Послании народу Казахстана поставил задачу сформировать принципиально новый конституционный баланс. Путь модернизации и обновления политической системы страны оказывает всестороннее влияние на жизнь общества и страны, а Новый Казахстан и Вторая Республика требуют новых подходов. В этой связи призываю всех, особенно молодежь, 5 июня пойти на референдум и проголосовать за Новый Казахстан. Алишер Кумаргалиев

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Участники совещания обсудили роль Конституции в развитии страны и важность конституционной реформы в построении Нового Казахстана, а также выразили свою активную гражданскую позицию.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Также были затронуты актуальные вопросы, высказаны предложения.

Напомним, на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство народа – основа обновленного Казахстана» глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон.