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Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия

Антикор, задержание Фото: pxhere
Агентство по противодействию коррупции Казахстана сообщает о задержании Нурбола Каримова. Он представлялся сотрудником Антикоррупционной службы и требовал выдать на его имя земельный участок, передает Zakon.kz.
19 мая Агентством по противодействию коррупции изобличен Нурбол Каримов 1997 года рождения. Представившись сотрудником Антикоррупционной службы, он требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов.Агентство по противодействию коррупции РК

Противоправные деяния Каримова, как отмечают в ведомстве, были своевременно пресечены.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Актау. Согласно имеющимся данным, Каримов мог совершать аналогичные преступления и ранее. Агентство по противодействию коррупции РК

Всех располагающих информацией по аналогичным фактам в Антикоре просят обращаться в службу по номерам: 1424, +7-778-783-93-01.

Стоит отметить, что это не первая новость, «героем» которой становится Нурбол Каримов. Летом 2021 года в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек, общаясь с полицейскими, представляется сотрудником Агентства по противодействию коррупции.

Кроме того, в 2016 году его уже задерживали полицейские за нарушение ПДД. Тогда он представился родственником Тимура Кулибаева – Кулибаевым Нурболом Тимуровичем, но полицейские быстро установили личность парня.

Анастасия Московчук
Антикор Актау
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