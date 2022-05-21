Нетрезвый водитель внедорожника сбил 32 овцы в Алматинской области

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ДТП произошло 20 мая в Уйгурском районе на 55-м км автодороги Аксай – Шонжы – Калжат в Алматинской области. Тогда 25-летний житель Талгара допустил наезд на стадо овец. Его задержали, сообщает Zakon.kz.