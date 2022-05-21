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Нетрезвый водитель внедорожника сбил 32 овцы в Алматинской области

ДТП в Алматинской области, стадо овец Фото: pixabay
ДТП произошло 20 мая в Уйгурском районе на 55-м км автодороги Аксай – Шонжы – Калжат в Алматинской области. Тогда 25-летний житель Талгара допустил наезд на стадо овец. Его задержали, сообщает Zakon.kz.

Всего, как отмечают в соцсетях, погибли 32 овцы.

По данным полиции региона, согласно медосвидетельствованию, водитель Toyota Land Cruiser был пьян.

По факту ДТП возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 608 и ст. 610 КРКоАП. Нарушитель задержан и водворен под стражу. Пресс-служба ДП Алматинской области
Анастасия Московчук
Алматинская область
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