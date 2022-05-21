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Выставочный поединок Мейвезер – Мур перенесен во второй раз

Бокс Перенос Боя Фото: Instagram/floydmayweather
Выставочный бой с участием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера и его соотечественника Дона Мура снова перенесли, сообщает Zakon.kz.

Данный поединок изначально должен был пройти 14 мая в Дубае (ОАЭ), но его перенесли из-за смерти президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида, передает The National.

Несколько дней назад Мейвезер оповестил всех болельщиков, что выставочный поединок пройдет 21 мая, но организаторы решили перенести его на осень, чтобы полностью соблюсти период траура по шейху.

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Куандык Шынасилов
Дубай
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