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Во время футбольного матча в Шымкенте обрушилась крыша стадиона

ЧП в Шымкенте на футбольном матче Фото: пресс-служба ДЧС города Шымкент
В Шымкенте на центральном стадионе во время матча «Ордабасы» – «Аксу» обрушилась крыша кровли основного здания Центрального стадиона им. Кажымукана, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 21 мая 2022 года.

Происшествие попало на видео.

Крыша упала прямо за воротами команды «Аксу». Появилась информация, что под крышей могли оказаться болбои (ballboy – мальчик, подающий мячи), но позже эта информация не подтвердилась.

Предварительно на площади 400 кв. м (общая площадь 900 кв. м). Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия сотрудники Службы пожаротушения ведут работы по разборке сорванной ветром кровли. Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Матч приостановлен и будет перенесен. К моменту ЧП «Ордабасы» вел в счете – 1:0.

Константин Вноровский
Шымкент
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