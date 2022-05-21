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Обрушение крыши стадиона в Шымкенте – начато досудебное расследование

Обрушение крыши стадиона в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Полицией Шымкента начато досудебное расследование по факту обрушения кровли на центральном стадионе, передает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 102 Аль-Фарабийского РУП. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа.

По факту обрушения крыши проводится досудебное расследование по статье 278 УК РК «Недоброкачественное строительство». Назначены все необходимые экспертизы. Пресс-служба ДП города Шымкент

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