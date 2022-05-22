Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»

23-летний французский нападающий Килиан Мбаппе объявил, что остается в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщает Zakon.kz.

На сайте парижан говорится, что состоялось подписание контракта действием до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но потом в СМИ появилась информация, что француз решил остаться в команде, после того как ему сделали сверхщедрое предложение.

На днях СМИ сообщили, что боссы «ПСЖ» предлагают Мбаппе подписной бонус в размере 300 миллионов евро и контракт на 100 миллионов евро в год. «Реал» вряд ли сможет повторить это.

Мбаппе – 23 года. С 2018 года он выступает за ПСЖ, в составе которого провел 216 матчей, забив 168 мячей и отдав 87 голевых передач. Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции, с «Монако» он стал чемпионом страны в 2017 году. В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира (2018) и выиграл Лигу наций (2021).

В текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах, а также был признан лучшим игроком чемпионата Франции.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!