Мбаппе объявил об уходе из "Пари Сен-Жермен"

Нападающий сборной Франции, звезда парижского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сообщил, что не будет продлевать контракт, который истекает в конце сезона, сообщает Zakon.kz.

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Об этом игрок сообщил на своей странице в Instgram.

"Я всегда говорил, что сообщу вам, когда придет время. Хочу объявить вам всем, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт, и мое приключение подойдет к концу в течение нескольких недель. Я проведу свой последний матч на "Парк де Пренс" в воскресенье", – сказал французский футболист.

Также Мбаппе поблагодарил одноклубников, тренеров, спортивных директоров "ПСЖ" и болельщиков.

"Понимаю, что я не самый демонстративный игрок, не всегда оправдывал ту любовь, которую вы дарили мне все семь лет. Но я никогда не обманывал и всегда хотел играть. Мы закончим сезон с трофеем, и это останется в моем сердце. Прощай, Париж", – сказал Килиан Мбаппе.

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги.

Большинство слухов и инсайдов говорят о том, что звезда парижского клуба перейдет в испанский "Реал Мадрид". Он планирует купить дом экс-звезды "Реала" Серхио Рамоса за 18 млн евро.