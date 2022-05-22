Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В ВОЗ переизберут главу организации

глава ВОЗ выборы Фото: pixabay
Переназначение гендиректора организации запланировано на 24 мая. Кроме этого, в ВОЗ обсудят последствия коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

В ходе 75-й специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве планируется обсудить восстановления систем здравоохранения после пандемии COVID-19 и рассмотреть вопрос о назначении следующего главы ВОЗ, сообщает RT.

Впервые с начала пандемии сессия будет проводиться в очном формате.

Заседание стран ВОЗ назначено на 22-28 мая и будет посвящено теме «Здоровье для мира, мир для здоровья». Переназначение гендиректора организации запланировано на 24 мая.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич ранее сообщил, что в мире зарегистрировано 37 случаев инфицирования оспой обезьян.

Данияр Кунафин
ВОЗ
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Водитель, сбивший 32 овцы в Алматинской области, записал видеообращение
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Алимханулы ответил на предложение подраться с Головкиным
Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах
Архивное фото Токаева опубликовала Акорда
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления