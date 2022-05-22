В ВОЗ переизберут главу организации

Переназначение гендиректора организации запланировано на 24 мая. Кроме этого, в ВОЗ обсудят последствия коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

В ходе 75-й специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве планируется обсудить восстановления систем здравоохранения после пандемии COVID-19 и рассмотреть вопрос о назначении следующего главы ВОЗ, сообщает RT.

Впервые с начала пандемии сессия будет проводиться в очном формате.

Заседание стран ВОЗ назначено на 22-28 мая и будет посвящено теме «Здоровье для мира, мир для здоровья». Переназначение гендиректора организации запланировано на 24 мая.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич ранее сообщил, что в мире зарегистрировано 37 случаев инфицирования оспой обезьян.