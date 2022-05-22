Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) завоевал титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, отправив в нокаут британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО), сообщает Zakon.kz.

Бой непобежденных боксеров прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада) на арене развлекательного комплекса Resorts World Las Vegas.

Казахстанец с первых минут поединка стал оказывать давление на англичанина, и тот оказался в нокдауне уже в первом раунде.

Окончательную точку Жанибек поставил во втором раунде, отправив Дэнни Дигнума в нокаут.

Тем сам казахстанский боксер завоевал титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. А британец потерпел свое первое поражение на профессиональном уровне.

После победы на Дигнумом «казахский стиль» бросил вызов двум чемпионам мира – Чарло Джермеллу и Деметриусу Андраде.

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