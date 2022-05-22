В WhatsApp появится новая функция открытия ссылок
Мессенджер WhatsApp работает над предварительным просмотром ссылок, сообщает WABetaInfo.
Новая опция позволит ознакомиться с минимальной информацией о сайте перед переходом на него из мессенджера.
Сообщается, что при первом касании ссылки в чате WhatsApp откроется мини-окно с названием, описанием и полным адресом. Второе касание откроет адресную строку в браузере.
Предварительный просмотр ссылок делает статусы WhatsApp еще более похожими на свой аналог историй из Instagram.
На текущий момент WhatsApp предоставляет предварительный просмотр ссылки перед переходом, но не дает дополнительной информации о целевом ресурсе и просто демонстрирует обычную ссылку. Новая опция позволит оценить, есть ли смысл переходить по указанной ссылке.
Новая функция находится в стадии разработки. Когда она будет доступна рядовым пользователям, пока не сообщается.