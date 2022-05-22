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В WhatsApp появится новая функция открытия ссылок

ватсапп новые опции Фото: pixabay
Новая опция позволит ознакомиться с минимальной информацией о сайте перед переходом на него из мессенджера. Опция поможет оценить, есть ли смысл переходить по указанной ссылке, сообщает Zakon.kz.

Мессенджер WhatsApp работает над предварительным просмотром ссылок, сообщает WABetaInfo.

Новая опция позволит ознакомиться с минимальной информацией о сайте перед переходом на него из мессенджера.

Сообщается, что при первом касании ссылки в чате WhatsApp откроется мини-окно с названием, описанием и полным адресом. Второе касание откроет адресную строку в браузере.

Предварительный просмотр ссылок делает статусы WhatsApp еще более похожими на свой аналог историй из Instagram.

На текущий момент WhatsApp предоставляет предварительный просмотр ссылки перед переходом, но не дает дополнительной информации о целевом ресурсе и просто демонстрирует обычную ссылку. Новая опция позволит оценить, есть ли смысл переходить по указанной ссылке.

Новая функция находится в стадии разработки. Когда она будет доступна рядовым пользователям, пока не сообщается.

Данияр Кунафин
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