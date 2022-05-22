Архивное фото Токаева опубликовала Акорда

Фото было сделано в Париже. Ровно 30 лет назад, 22 мая 1992 года, Казахстан вступил в ЮНЕСКО. Первый объект Казахстана, который внесли в список ЮНЕСКО, – это мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды опубликовала архивное фото Касым-Жомарта Токаева с гендиректором ЮНЕСКО Федерико Майором.

Фото было сделано в Париже. Ровно 30 лет назад, 22 мая 1992 года, Казахстан вступил в ЮНЕСКО.

Фото: akorda.kz

Всего в Казахстане пять объектов, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: