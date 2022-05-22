Архивное фото Токаева опубликовала Акорда
Фото: akorda.kz
Фото было сделано в Париже. Ровно 30 лет назад, 22 мая 1992 года, Казахстан вступил в ЮНЕСКО. Первый объект Казахстана, который внесли в список ЮНЕСКО, – это мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Акорды опубликовала архивное фото Касым-Жомарта Токаева с гендиректором ЮНЕСКО Федерико Майором.
Фото было сделано в Париже. Ровно 30 лет назад, 22 мая 1992 года, Казахстан вступил в ЮНЕСКО.
Фото: akorda.kz
Всего в Казахстане пять объектов, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО:
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, 2003 год.
Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год.
Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.
Сары-Арка – степь и озера Северного Казахстана, 2008 год.
Западный Тянь-Шань, 2016 год.