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Архивное фото Токаева опубликовала Акорда

президент Казахстана Фото: akorda.kz
Фото было сделано в Париже. Ровно 30 лет назад, 22 мая 1992 года, Казахстан вступил в ЮНЕСКО. Первый объект Казахстана, который внесли в список ЮНЕСКО, – это мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды опубликовала архивное фото Касым-Жомарта Токаева с гендиректором ЮНЕСКО Федерико Майором.

Фото было сделано в Париже. Ровно 30 лет назад, 22 мая 1992 года, Казахстан вступил в ЮНЕСКО.

президент Казахстана

Фото: akorda.kz

Всего в Казахстане пять объектов, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО:

  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, 2003 год.

  • Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год.

  • Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.

  • Сары-Арка – степь и озера Северного Казахстана, 2008 год.

  • Западный Тянь-Шань, 2016 год.

Данияр Кунафин
ЮНЕСКО Токаев Касым-Жомарт
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