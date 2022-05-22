Неплательщика алиментов задержали в Алматы

Мужчина задолжал своим детям свыше миллиона тенге. Его задержали полицейские на пересечении улицы Тлендиева и проспекта Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

Водитель Chevrolet находился в розыске за большую задолженность по алиментам. При задержании мужчина отказался предоставлять полицейским и судоисполнителям какие-либо документы, сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Автомобиль опечатали и водворили на специализированную штрафную стоянку.

В полиции пояснили, что там авто будет находиться до полного погашения неплательщиком задолженности по алиментам.