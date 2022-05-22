Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Атырауской области установили причины массовой гибели скота

Атырауская область гибель скота Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что в пробах не были обнаружены возбудители болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей. По результатам исследований установили другие болезни, сообщает Zakon.kz.

Массовую гибель скота в марте этого года зарегистрировали сразу в трех районах Атырауской области: Кызылкогинском, Исатайском и Курмангазинском, сообщает «Мой ГОРОД».

Тогда руководитель Управления ветеринарной станции Атырауской области Азамат Айткалиев говорил, что местные ветеринары отобрали пробы крови у больных животных и отправили их в областную ветеринарную лабораторию и в Национальный референтный центр ветеринарии.

По результатам акта исследования Национального референтного центра ветеринарии в пробах больных животных не обнаружили возбудителей болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей.

Специалист Казахского научно–исследовательского института ветеринарии Серикбай Кадыров заявлял, что у заболевших животных наблюдаются признаки нервно-паралитической интоксикации.

Сейчас стало известно, что у погибшего скота выявили три болезни. Пробы крови и патологические материалы, взятые у больного и умершего скота, направили во все лаборатории на территории республики для выяснения причин гибели.

Взятые пробы дали отрицательный результат на инфекционную анемию (ИНАН) и ринопневмонию лошадей. Получен отрицательный результат на трипаносомоз (во время эпизоотических исследований ученые подозревали эту болезнь).

Однако выявили возбудителей делафондиоза, гастрофилеза и параскаридоза. По результатам исследований эти болезни являются причиной массовой гибели скота. Для борьбы с болезнями ученые предложили владельцам скота и ветеринарным врачам принимать меры по лечению и профилактике паразитарной болезни крови и гельминтозов.Начальник отдела областного управления сельского хозяйства Нуркен Бояров

Эти болезни не заразны для людей и их лечение не финансируется из бюджета.

Данияр Кунафин
Атырауская область
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Водитель, сбивший 32 овцы в Алматинской области, записал видеообращение
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Алимханулы ответил на предложение подраться с Головкиным
Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах
Архивное фото Токаева опубликовала Акорда
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления