В Туркестане поддержали проведение референдума

В Туркестане прошло заседание республиканского штаба по общественной поддержке референдума. Всенародный референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию пройдет 5 июня, сообщает Zakon.kz.

В целях пропаганды политической значимости этого дня в Туркестане состоялась встреча с участием секретарей маслихатов Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента, представителей постоянных комиссий, местных депутатов, членов общественных советов, ветеранских организаций области, городов, районов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Модератором встречи выступил председатель Республиканского штаба по общественной поддержке референдума и Республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Мукашев Толеубек.

Референдум – яркий пример проявления народной власти, пример того, как каждый казахстанец, выразив свою гражданскую позицию, может внести прямой вклад в создание Нового Казахстана. Идея главы государства о создании Нового Казахстана, о проведении референдума – историческое событие. Ведь это второй референдум, он проходит через 27 лет. Ранее изменения в Конституцию обсуждались и вносились в Парламент. Историческое значение референдума состоит в том, чтобы вынести на обсуждение народа вопросы, касающиеся судьбы нации в целом, закрепить основы демократии, обеспечить ее непосредственное участие в государственной власти. Мукашев Толеубек

Председатель Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов остановился на необходимости референдума для будущего страны, для поколений, а секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев отметил судьбоносную роль референдума в создании Нового Казахстана.

Заместитель Республиканской федерации профсоюза Нурлан Утешов, секретарь Казыгуртского районного маслихата Урисбай Копеев, секретарь Шымкентского городского маслихата Бахадыр Нарымбетов, депутат маслихата Алматинской области Асель Тулепбергенова, депутат Жамбылского областного маслихата Султан Усербаев, депутат Туркестанского областного маслихата Калыйма Жантореева, председатель Туркестанского областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов рассказали о проводимой работе по проведению референдума в регионах.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В целях реализации задач по проведению референдума по инициативе объединения депутатов маслихатов Казахстана созданы общественные штабы в масштабах республики и регионов.

В них вошли представители неправительственных организаций, интеллигенции, средств массовой информации и политических партий (Amanat, «Акжол», «Ауыл»), общественные деятели, молодые специалисты, депутаты, представители государственных органов, ректоры высших учебных заведений, представители этнокультурных объединений и сферы образования.

Сегодня Республиканским штабом по общественной поддержке референдума и общественными штабами регионов широко и активно проводится информационно-пропагандистская работа в масштабах республики.