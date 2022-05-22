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Приставал к девочке в автобусе – в столице задержан мужчина

Задержан мужчина пристававший к девочке Фото: polisia.kz
В Нур-Султане задержан мужчина по подозрению в приставании к ребенку в автобусе, сообщает Zakon.kz.

Информация о мужчине, пристающему к несовершеннолетней девочке в автобусе, поступила в Управление полиции района «Сарыарка» 19 мая.

Сотрудниками полиции были приняты меры по задержанию.

В ходе розыскных мероприятий гражданин задержан. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. Решением Специализированного межрайонного административного суда правонарушитель арестован на 10 суток. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
Нур-Султан
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