Приставал к девочке в автобусе – в столице задержан мужчина
Фото: polisia.kz
В Нур-Султане задержан мужчина по подозрению в приставании к ребенку в автобусе, сообщает Zakon.kz.
Информация о мужчине, пристающему к несовершеннолетней девочке в автобусе, поступила в Управление полиции района «Сарыарка» 19 мая.
Сотрудниками полиции были приняты меры по задержанию.
В ходе розыскных мероприятий гражданин задержан. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. Решением Специализированного межрайонного административного суда правонарушитель арестован на 10 суток. Пресс-служба МВД РК