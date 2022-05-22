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Казахстанец взял «серебро» на турнире по настольному теннису в Польше

Серебро в Польше Фото: ttfrk.kz
Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев занял второе место на представительном турнире WTT Youth Contender, сообщает Zakon.kz.

Турнир проходит в Польше, передает пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана.

В возрастной категории 17 лет Алан переиграл Джузеппе Каларко (Италия), Егора Ларкова (Литва), Пётра Гавласа (Польша), Рохелио Кастро (Мексика), Ли Хоюна (Корея), Натана Лама (Франция).

К сожалению, в финале казахстанский спортсмен уступил корейцу О Чжун Суну.

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Константин Вноровский
Польша
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