Казахстанец взял «серебро» на турнире по настольному теннису в Польше

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев занял второе место на представительном турнире WTT Youth Contender, сообщает Zakon.kz.

Турнир проходит в Польше, передает пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана.

В возрастной категории 17 лет Алан переиграл Джузеппе Каларко (Италия), Егора Ларкова (Литва), Пётра Гавласа (Польша), Рохелио Кастро (Мексика), Ли Хоюна (Корея), Натана Лама (Франция).

К сожалению, в финале казахстанский спортсмен уступил корейцу О Чжун Суну.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!