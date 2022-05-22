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Участок трассы Алматы – Оскемен размыло из-за сильных дождей

Участок трассы «Алматы-Оскемен» Фото: кадр из видео
Часть дороги смыло на трассе Алматы – Оскемен в Алматинской области из-за сильного дождя, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 22 мая текущего года в 16:45 на 395 км автодороги республиканского значения Алматы – Оскемен (поворот на село Енбек). Обильные осадки смыли трубчатый переход.

В «КазАвтоЖол» отметили, что уже начаты восстановительные работы.

На месте работают сотрудники Алматинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол», задействовано четыре единицы спецтехники. Организовано круглосуточное патрулирование.

В связи с размывом трубы введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск – поселок Жансугуров – город Сарканд (382 – 410 км).

Константин Вноровский
Алматинская область
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