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Полицейские спасли жителя Лисаковска от самоубийства и попали на видео

Пытался спрыгнуть с крыши Фото: кадры из видео
Полицейские Лисаковска спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши девятиэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что на крыше дома стоит человек и собирается спрыгнуть, поступило в дежурную часть отдела полиции города около 16:00, рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

На место прибыл автопатруль 362. Старший лейтенант полиции Андрей Грабарь и лейтенант полиции Айбек Байсапаков поднялись на крышу. Также приехали участковый инспектор Азат Нургалиев и экстренные службы.

Стражи порядка начали переговоры с тридцатилетним горожаниным, который рассказал, что причиной его поступка стала ссора с женой.

В такой ситуации необходимы знания по ведению переговоров с людьми, которые находятся на грани. В первую очередь нужны мотивация и общение с близкими людьми. Парень сообщил номер родителей, я набрал его. Лейтенант полиции Айбек Байсапаков

Когда мужчина услышал голос матери, лейтенант полиции сказал, что хочет отдать ему трубку телефона, поскольку на крыше был сильный ветер. В момент, когда полицейский передавал трубку, он схватил молодого человека за руку и оттащил от края крыши.

В настоящее время с парнем работают психологи.

Айбек Байсапаков служит в полиции уже почти восемь лет, но в его практике это первая подобная ситуация.

Видео с места происшествия прислали очевидцы.

Константин Вноровский
Костанайская область
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