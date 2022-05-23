СМИ: Австрия заморозила активы россиян на €254 млн

Австрия заморозила 254 млн евро на счетах крупных российских бизнесменов, сообщает Zakon.kz.

Специально для поиска российских активов создана целевая группа управления государственной безопасности и разведки при Министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами, передает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.

В общей сложности заморожены средства на 97 счетах.

После начала военных действий в Украине ряд стран, в том числе США, Япония, Канада и страны Евросоюза, ввели против России санкции, а также заморозили российские активы.

Всего в санкционных списках Европейского союза (ЕС) 1091 физическое и 80 юридических лиц. В начале апреля Еврокомиссия сообщала, что страны ЕС из-за санкций заморозили российские активы на сумму в 30 млрд евро, 6,7 млрд евро из которых — объекты недвижимости, яхты, вертолеты и произведения искусства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку российских активов «пиратством». По его словам, недружественные страны «фактически ограбили страну».