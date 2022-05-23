В Аргентине заявили о возможном случае заражения оспой обезьян

Фото: pixabay

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США, сообщает Zakon.kz.