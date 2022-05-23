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В Аргентине заявили о возможном случае заражения оспой обезьян

Аргентина столица оспа обезьян Фото: pixabay
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США, сообщает Zakon.kz.

Минздрав Аргентины подозревает оспу обезьян у одного из жителей провинции Буэнос-Айрес, сообщает РИА Новости.

Житель провинции Буэнос-Айрес обратился за медицинской помощью в Буэнос-Айресе с симптомами, сопоставимыми с оспой обезьян: пустулами в различных частях тела и высокой температурой.Минздрав Аргентины

В целом состояние пациента хорошее, он проходит лечение. Известно, что больной побывал в Испании.

У пациента взяли анализы, в настоящее время они изучаются.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке.

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