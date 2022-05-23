Названы самые популярные сферы бизнеса в Казахстане

Аналитики подсчитали, что в бизнесе стало участвовать больше молодежи. Сразу на 36% за год выросла численность действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет, сообщает Zakon.kz.

К апрелю 2022 года в Казахстане насчитывалось 211,9 тыс. действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет — сразу на 36,4% больше по сравнению с итогами марта прошлого года, — говорится в исследовании finprom.kz.

Стоит отметить, что численность всех действующих индивидуальных предпринимателей выросла на 8,3% за год, до 1,2 млн.

В гендерном разрезе, как отмечают аналитики, среди действующих ИП в возрасте до 29 лет мужчины пока преобладают: 109,1 тыс. против 102,8 тыс. женщин.

При этом если численность мужчин за год выросла на 24,7%, то численность женщин — сразу в полтора раза, что увеличило их долю с 43,7% до 48,5% от общего числа действующих молодых индивидуальных предпринимателей.

По данным аналитиков, в разрезе местности тем временем наблюдается значительный перекос.

Численность действующих молодых ИП в городской местности составила 158,4 тыс. — на 38,3% больше по сравнению с прошлым годом. На долю села пришлась лишь четверть от всех ИП в секторе, при этом их численность также выросла — на внушительные 30,9%, до 53,4 тыс., — сказано в публикации.

Самой популярной сферой деятельности для молодых ИП остается оптовая и розничная торговля, а также авторемонт.

Следом идет сельское, лесное и рыбное хозяйство. Замыкает Топ-3 отраслей обрабатывающая промышленность.

Среди регионов страны наибольшее число действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет приходится на Алматы и Нур-Султан: 33 тыс. и 24,7 тыс. соответственно.

Меньше всего молодых ИП числится в Северо-Казахстанской (2,6 тыс.), Павлодарской (5 тыс.) и Акмолинской (5,5 тыс.) областях.

В шести из 17 регионов Казахстана среди молодых ИП преобладают женщины.

Так, в Мангистауской области на их долю приходится 63,2% действующих ИП в возрасте до 29 лет, в Восточно-Казахстанской области — 62,3%, в Карагандинской — 51,9%. Наименьшая доля женщин среди действующих молодых индивидуальных предпринимателей наблюдается в Северо-Казахстанской (39,2%) и Туркестанской (40,5%) областях, — заключили исследователи.